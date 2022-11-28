Экономист Лопес: ЕС совершил роковую ошибку, признав РФ "спонсором терроризма"

Испанский экономист Хуан Торрес Лопес назвал "роковой ошибкой" решение Европы признать Россию "государством-спонсором терроризма".

В материале для газеты Publico он отметил, что такой шаг Европарламента является "трусливым и циничным". По его словам, действия европейских политиков создают препятствия для урегулирования украинского конфликта.

"Напыщенная декларация Европейского парламента о признании РФ "страной-спонсором терроризма" только мешает мирным переговорам", — сказано в статье.

Экономист добавил, что даже Вашингтон не согласился обвинять Россию в "терроризме". Как пояснил Лопес, из-за своего "скверного" отношения к Москве Европа столкнулась с мощным энергетическим кризисом.

Он убеждён: признание России "государством-спонсором терроризма" приведёт ЕС к ещё большим проблемам и затруднит решение вопросов, связанных с Украиной. Все попытки изолировать РФ обречены на провал, заключил специалист.