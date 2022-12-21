Sl: Санду ввела ЧП в Молдавии, чтобы удержать власть

Власти Молдавии ввели режим ЧП, чтобы усилить власть президента Майи Санду и ограничить граждан страны в правах, заявили аналитики швейцарской общественной организации Solidaritätsnetz International.

По их мнению, Санду и её кабмин на фоне непрекращающихся протестов граждан Молдавии пытаются сконцентрировать всю власть в своих руках.

"Мы возмущены рядом грубых нарушений предписаний европейского права со стороны органов государственной власти Кишинёва, что свидетельствует о незрелости режима г-жи президента Санду для построения демократических институтов", — заявили в Solidaritätsnetz International.

Как отметили авторы статьи, Молдавия — кандидат на вступление в Евросоюз и недопустимо, чтобы правительство нарушало первоочерёдные "ценности" ЕС в демократии и свободе выбора.