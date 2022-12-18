Spiegel: генерал Батлер доложил о поломке всех новейших БМП Puma за неделю

У армии ФРГ серьёзная проблема с техническим состоянием новейших БМП Puma — броневики не выдержали недели учений, сообщил генерал-майор Рупрехт фон Батлер.

Пока Киев продолжает просить западное оружие, европейские страны всё чаще сталкиваются с нехваткой вооружения для собственных армий.

Командир 10-й танковой дивизии бундесвера отправил письмо министру обороны Германии, где заявил о плачевном состоянии сухопутных войск страны.

Он рассказал, что самые современные немецкие боевые машины пехоты Puma не смогли "пережить" недельных учений.

"Из 18 боеспособных БМП, с которыми рота начинала, оперативная готовность упала до нуля БМП за последние восемь дней учений", — цитирует генерала издание Spiegel.

Батлер уточняет, что последние две машины вышли из строя "через полтора часа стрельбы из-за дефектов башни".