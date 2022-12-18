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Зеленский пообещал украинцам ежедневно просить у Запада системы ПВО

Мир

На Украине есть "надёжный" щит против российских атак, но нужда армии в новых комплексах ПВО сохраняется, заявил Владимир Зеленский в очередном видеообращении.

По его словам, украинским военным удалось сбить "почти все" ракеты, но западные спонсоры могут сделать противовоздушную оборону ВСУ ещё "надежней".

"Я буду постоянно напоминать. Уважаемые партнёры! Найдите возможность дать надёжную защиту неба, надёжный щит ПВО. Вы это можете", — пообещал Зеленский украинцам.

Накануне американские эксперты признали, что ВКС РФ нанесли 16 декабря самый крупномасштабный удар по инфраструктуре Украины с начала СВО. Были поражены объекты энергетики в Херсоне, Харькове, Полтаве и Киеве.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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