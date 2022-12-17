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Лисневский: Санду использует СВО, чтобы скрыть провалы во внутренней политике

Мир

Действующее правительство Молдавии во главе с президентом Майей Санду прикрывается украинским конфликтом, заявил директор социологической компании Intellect Group из Кишинёва Ян Лисневский.

Лисневский: Санду использует СВО, чтобы скрыть провалы во внутренней политике

Как подчеркнул эксперт, ссылаясь на внешние конфликты, политики прикрывают провалы внутри страны. Однако, по словам Лисневского, до некоторого времени такая тактика работала.

"Энергетический кризис и неспособность правительства Молдавии решить проблемы в этой сфере вследствие зависимости от Запада очень сильно повлияли на рейтинг доверия молдаван к международным организациям, ЕС и НАТО, — падение составляет 5-10%, и показатели продолжают снижаться", — пояснил эксперт "Украине.ру".

Молдавия рискует остаться без союзников, если продолжит такую политику. Кроме того, внутри страны растут протестные настроения, что может привести к отставке правительства.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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