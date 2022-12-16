По всей Украине воздушная тревога, ракеты летят с Чёрного и Каспийского морей

Сегодня, 16 декабря, воздушная тревога быстро расширилась на западные регионы Украины. Теперь она звучит по всей стране. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

В Житомирской области ещё до ракетных ударов начали отключать свет, чтобы избежать масштабных повреждений в случае попаданий. Взрывы слышны в Харьковской и Днепропетровской областях. Предположительно, ракеты "Калибр" с акватории Чёрного и Каспийского морей, а также с северного направления.

В Николаевской и Киевской областях работают системы ПВО. В Сумской и Кировоградской областях уже отключили электричество.