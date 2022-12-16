Сегодня, 16 декабря, воздушная тревога быстро расширилась на западные регионы Украины. Теперь она звучит по всей стране. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
В Житомирской области ещё до ракетных ударов начали отключать свет, чтобы избежать масштабных повреждений в случае попаданий. Взрывы слышны в Харьковской и Днепропетровской областях. Предположительно, ракеты "Калибр" с акватории Чёрного и Каспийского морей, а также с северного направления.
В Николаевской и Киевской областях работают системы ПВО. В Сумской и Кировоградской областях уже отключили электричество.
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