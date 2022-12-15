NDP: Качиньский заявил о плане возвращения с Украины исторических земель Польши

Польша разработала план по захвату на Украине своих исторических земель. Об этом проинформировало издание Niezależny Dziennik Polityczn.

Варшава организует военные сборы, но граждане страны не рады такому развитию событий, отмечает обозреватель издания Ханна Крамер. Она считает, что расширение численного состава армии Польши есть "план Б" лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Он намеревается вернуть Восточные Кресы, а начало захвата будет положено именно на Украине.

"Житель Серадза утверждает, что получил повестку из военкомата. Дело вызвало большое возмущение как противников, так и сторонников военной службы. На учения также приглашаются люди, никогда не служившие в армии", — рассказали обозреватели.