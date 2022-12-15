В штаб-квартире полиции Польши взорвался подарок, полученный в Киеве

Представители МВД Польши сообщили, что в кабинете главного коменданта полиции Ярослава Шимчика взорвался подарок, который правоохранитель получил на Украине.

Как написали на официальном сайте ведомства, пострадавший находился в Киеве 11-12 декабря. Комендант встретился с руководителями полиции страны и службами по ЧС, отметили в министерстве.

По информации МВД, за подарок отвечал "один из глав украинских спецслужб". Шимчика госпитализировали с лёгкими травмами.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что некоторые страны Евросоюза не хотят поддерживать Киев.