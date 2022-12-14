Минобороны Украины не исключает новую волну мобилизации в стране

На Украине возможно объявление очередной волны мобилизации. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Она отметила, что ВСУ нуждаются в восстановлении военных, которые были ранены в ходе боевых действий.

"Даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", — указала Маляр на телеканале 1+1.

Ранее она заявила о нехватке зимней военной формы для солдат ВСУ из-за многочисленных волн мобилизации.