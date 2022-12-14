На Украине возможно объявление очередной волны мобилизации. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Она отметила, что ВСУ нуждаются в восстановлении военных, которые были ранены в ходе боевых действий.
"Даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", — указала Маляр на телеканале 1+1.
Ранее она заявила о нехватке зимней военной формы для солдат ВСУ из-за многочисленных волн мобилизации.
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