Песков призвал не торопиться с выводами о поставке ЗРК Patriot Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о предполагаемых поставках американских зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине.

По словам Пескова, чтобы говорить на эту тему, нужно сначала дождаться официального сообщения, которого пока не было.

"Я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все сообщения СМИ (о возможных поставках — Прим. ред.). В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная. Поэтому дождемся какой-то официальной информации", — сказал Песков представителям прессы.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Вашингтон, возможно, согласится передать Киеву ЗРК Patriot. При этом в Пентагоне эту информацию комментировать не стали.