Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о предполагаемых поставках американских зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине.
По словам Пескова, чтобы говорить на эту тему, нужно сначала дождаться официального сообщения, которого пока не было.
"Я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все сообщения СМИ (о возможных поставках — Прим. ред.). В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная. Поэтому дождемся какой-то официальной информации", — сказал Песков представителям прессы.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Вашингтон, возможно, согласится передать Киеву ЗРК Patriot. При этом в Пентагоне эту информацию комментировать не стали.
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