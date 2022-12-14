Пушилин: поставляемое Украине иностранное оружие продают в африканские страны

Иностранное вооружение, поставляемое Украине, в том числе Javelin, продают на чёрном рынке. В частности, оно уходит в Африку. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что какого-то нового вооружения в последнее время не встречал. Но то, которое продолжает поступать Киеву, уже легко можно купить сейчас, добавил политик.

По его словам, Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на чёрном рынке, а в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется в рамках помощи и поддержки со стороны Запада.

Собеседник издания уточнил, что речь идёт в том числе о Javelin, которые легко можно найти в даркнете, что даже не скрывается.

Данное оружие в достаточно больших количествах перемещается также в африканские страны, а куда оно идёт дальше — можно лишь предполагать, заключил Пушилин.