Кулеба раскритиковал Германию из-за отсутствия поставок танков Leopard 2 для ВСУ

Германия пока не спешит поставлять Украине танки Leopard 2. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал политику Берлина и заявил, что Киев "работает" над этим вопросом.

"Мы не совсем понимаем, почему артиллерию поставлять можно, а танки — нет", — указал он в эфире немецкого телеканала ARD.

По его словам, последние договорённости с Германией касаются прежде всего оборонительных систем, таких как комплексы ПВО IRIS-T и зенитных установок Gepard.