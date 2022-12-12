Германия пока не спешит поставлять Украине танки Leopard 2. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал политику Берлина и заявил, что Киев "работает" над этим вопросом.
"Мы не совсем понимаем, почему артиллерию поставлять можно, а танки — нет", — указал он в эфире немецкого телеканала ARD.
По его словам, последние договорённости с Германией касаются прежде всего оборонительных систем, таких как комплексы ПВО IRIS-T и зенитных установок Gepard.
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