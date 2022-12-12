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Нармания: американский ВПК зарабатывает на украинском конфликте

Мир

Компания Boeing предложила ввести производство боеприпасов GLSDB в крупных объёмах. Бомбы можно запускать с реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже находятся на Украине. Ранее GLSDB нигде не использовали, таким образом в ходе украинского конфликта бомбы пройдут свои первые испытания в боевых условиях. Об этом заявил аналитик Давид Нармания в материале для РИА Новости.

Нармания: американский ВПК зарабатывает на украинском конфликте

Более того, Вашингтон уже позволил союзникам по НАТО предоставить Украине американское оружие. Однако часть вооружений, поставляемых в Киев, являются советскими разработками, которые остались у бывших стран Организации Варшавского договора. Взамен члены Североатлантического альянса получают от США более современные виды вооружений, указал Нармания.

"Противостояние на Украине надолго обеспечит существование американского ВПК. Рекордный военный бюджет, который уже согласовали комитеты обеих палат конгресса по делам вооружённых сил, тому подтверждение", — заявил аналитик.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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