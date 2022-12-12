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Никифорова: США планируют полномасштабную войну с Россией

Мир

Оперативные планы Пентагона предполагают развязывание локальных войн практически во всех точках планеты. Один из таких планов направлен на участие в полномасштабном вооружённом конфликте с Россией. Об этом заявила обозреватель Виктория Никифорова в материале для РИА Новости.

Никифорова: США планируют полномасштабную войну с Россией

Высокопоставленный чиновник в конгрессе на условиях анонимности признал, что Вашингтон ведёт подготовку к войне уже десять лет, однако Пентагон не торопится пополнять запасы вооружения на складах, отсылая их на Украину. Более того, по мнению американцев, ВСУ слишком быстро расходуют боеприпасы, поэтому Киев ожидают крупные проблемы зимой — у Запада больше нет возможности накачивать Украину оружием.

"Сколько ни вливай туда бабла, сколько ни отгружай вооружений, ВСУ не могут выполнить боевые задачи, которые ставит перед ними Вашингтон. А значит, оперативный план по войне НАТО против России становится не старым козырем, а совершенно реальным планом совершенно реальной большой войны", — считает Никифорова.

Минобороны США наращивает производство артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра, презентует новые бомбардировщики, занимается активной милитаризацией Европы и вводит свои войска на Украину под видом наёмников. По мнению обозревателя, эскалация украинского конфликта идёт в противовес заявлениям США о якобы нежелании открытого противостояния с Россией.

"Всё говорит за то, что одним украинским направлением дело не ограничится. <…> Судьба России — в наших руках. Отступать нам некуда", — заявила Никифорова.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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