Генштаб ВСУ: ВС РФ наносят огневое поражение ВСУ у Кременной и Сватово

В сводке генштаба ВСУ заявляется, что ВС РФ наносят огневое поражение ВСУ у Кременной и Сватово.

По сообщениям генштаба Украины, союзные силы прорывают оборону ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях. На Купянском и Лиманском направлениях ВС РФ наносят удары по украинским позициям.

В течение суток ВС РФ нанесли 15 авиационных ударов, а также произвели более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В сводке говорится, что ночью союзные силы нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.