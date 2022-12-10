В сводке генштаба ВСУ заявляется, что ВС РФ наносят огневое поражение ВСУ у Кременной и Сватово.
По сообщениям генштаба Украины, союзные силы прорывают оборону ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях. На Купянском и Лиманском направлениях ВС РФ наносят удары по украинским позициям.
В течение суток ВС РФ нанесли 15 авиационных ударов, а также произвели более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В сводке говорится, что ночью союзные силы нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.
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