19FortyFive: США не выгодна победа Украины, так как она приведёт к ядерной войне

Аналитик Брайан Кларк заявил, что Вашингтону не выгодна победа Киева в военном конфликте, потому как США не хотят напряжённых отношений с Россией.

"Чего Америка хочет от России, используя собственные слова Байдена, так это иметь стабильные и предсказуемые отношения. Однако полная победа Украины сделает это практически невозможным", — приводит его слова 19FortyFive.

По словам эксперта, если киевский режим выиграет в противостоянии с Москвой, это может привести к тому, что Россия применит тактическое ядерное оружие, а это не в интересах Вашингтона.

"Это поставит под угрозу единственный жизненно важный интерес Америки в этом конфликте, который заключается в том, чтобы ядерное оружие не применялось", — подчеркнул он.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что угрозы Вашингтона в отношении России применить ядерное оружие приведёт к Армагеддону.