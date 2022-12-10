Полковник Макгрегор: угрожая РФ ядерным оружием, США напросятся на Армагеддон

Угрозы Вашингтона в отношении России применить ядерное оружие приведёт к Армагеддону, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. По его мнению, ЧША стоит прекратить "тыкать" российскую сторону в контексте ТЯО.

Как подчеркнул полковник, Москва уже подвела красную черту, через которую США переходить не стоит.

"Нам это сходило с рук довольно долго. И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: "Мы не позволим вам больше нас третировать", — пояснил военный в эфире Judging Freedom. — Если русские получат сигнал, что мы собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон".

Как подчеркнул полковник, Вашингтон начал чрезмерно злоупотреблять собственным "влиянием" после окончания холодной войны, что может сыграть с США злую шутку.