МИД Венгрии: Будапешту нужно готовиться к нападению ЕС — будет шантаж

Венгрии необходимо готовиться к нападению со стороны Евросоюза, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, "машина пропаганды" ЕС не простит Будапешту политическую позицию по защите собственных интересов и предпримет попытки шантажа.

Как подчеркнул Сийярто, в ход пойдут самые жёсткие угрозы.

"Надо приготовиться к будущим серьезным нападениям. Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует", — пояснил глава венгерского МИД на брифинге.

Он подчеркнул, что политика Будапешта всегда шла в разрез в позициями Евросоюза. Венгрия неоднократно заявляла о том, что первая задача — интересы страны, что Брюссель очевидно не одобряет.

"Цель Венгрии — избежать рецессии, в то время как в Европе возник энергетический кризис ранее не виданных масштабов", — резюмировал Сийярто.

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