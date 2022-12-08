США ожидают, что Германия предоставит Украине танки Leopard 2. Такое заявление сделала по итогам визита в Вашингтон глава оборонного комитета бундестага Мари Циммерман.
По её словам, это было подтверждено в Госдепартаменте, конгрессе и сенате.
"Наши партнёры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны бросать Украину. Вам нужны танки", — написала Циммерман в соцсетях.
Ранее немецкое издание написало о том, что советник президента США Байдена по безопасности Джейк Салливан заявил, что США не против поставок Украине основных боевых танков Leopard 2.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.