В бундестаге заявили, что США ожидают от ФРГ поставки Киеву танков Leopard 2

США ожидают, что Германия предоставит Украине танки Leopard 2. Такое заявление сделала по итогам визита в Вашингтон глава оборонного комитета бундестага Мари Циммерман.

По её словам, это было подтверждено в Госдепартаменте, конгрессе и сенате.

"Наши партнёры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны бросать Украину. Вам нужны танки", — написала Циммерман в соцсетях.

Ранее немецкое издание написало о том, что советник президента США Байдена по безопасности Джейк Салливан заявил, что США не против поставок Украине основных боевых танков Leopard 2.