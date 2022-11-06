Требование нового посла Украины в Германии Алексея Макеева предоставить Киеву танки Leopard 2 вызвало негодование у читателей немецкого издания Spiegel.
Дипломат заявил в интервью газете, что видит "повод для надежды" на то, что Берлин передаст танки.
Повторяющиеся требования украинской стороны возмутили читателей.
Один из них заметил, что "весь цирк" с этим "невероятным" послом начнётся снова.
Макеев уже доказал, что умеет только копировать, добавил другой.
"Этот Мельник II уже многих раздражает", — поддержал его третий пользователь.
Комментаторы также заявили, что Германия помогает, как может, и не должна выполнять эти требования.
Читатели издания отметили, что требования киевских властей говорят о желании новых жертв, а не решении конфликта.
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