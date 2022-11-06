Посол Украины в Германии Макеев разозлил немцев просьбой о танках Leopard

Требование нового посла Украины в Германии Алексея Макеева предоставить Киеву танки Leopard 2 вызвало негодование у читателей немецкого издания Spiegel.

Дипломат заявил в интервью газете, что видит "повод для надежды" на то, что Берлин передаст танки.

Повторяющиеся требования украинской стороны возмутили читателей.

Один из них заметил, что "весь цирк" с этим "невероятным" послом начнётся снова.

Макеев уже доказал, что умеет только копировать, добавил другой.

"Этот Мельник II уже многих раздражает", — поддержал его третий пользователь.

Комментаторы также заявили, что Германия помогает, как может, и не должна выполнять эти требования.

Читатели издания отметили, что требования киевских властей говорят о желании новых жертв, а не решении конфликта.