Политолог Васильев: республиканцы хотят, чтобы США сдерживали Китай, а не Россию

Республиканцы в американском конгрессе придерживаются принципа "держать порох сухим". Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя в интервью Pravda.Ru сообщения западных СМИ о росте поддержки РФ на Западе.

По его словам, республиканцы действуют намного осторожнее, нежели демократы. Он напомнил, что в годы президентства Дональда Трампа Вашингтон не развязывал вооружённые конфликты. Как пояснил политолог, представители республиканской партии требуют снизить напряжённость в отношениях с РФ, однако администрация действующего лидера США Джо Байдена игнорирует такие призывы.

Эксперт также отметил, что в начале 2023 года после формирования американского конгресса 118-го созыва станет известно, будет ли ограничена военная помощь Украине.

"Сегодня республиканцы больше озабочены фактором Китая. Они считают, что напряжённые отношения с РФ отвлекают США от главного приоритета — сдерживания КНР. Вот это главная мысль с точки зрения того, почему они хотят улучшить связи с Россией. Республиканцы просто желают немного изменить приоритеты и повысить роль Китая как главного геополитического противника", — считает Васильев.

Он также добавил, что республиканцы опасаются усиления позиций КНР на мировой арене.

Комментируя информацию об усталости Запада от украинского кризиса, эксперт подчеркнул: пессимистические настроения в США и других странах, безусловно, начали появляться.

Ранее в издании The Hill появился материал, в котором утверждается, что демократы и республиканцы в США всё чаще стали делать выбор в пользу поддержки РФ.