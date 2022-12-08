Республиканцы в американском конгрессе придерживаются принципа "держать порох сухим". Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя в интервью Pravda.Ru сообщения западных СМИ о росте поддержки РФ на Западе.
По его словам, республиканцы действуют намного осторожнее, нежели демократы. Он напомнил, что в годы президентства Дональда Трампа Вашингтон не развязывал вооружённые конфликты. Как пояснил политолог, представители республиканской партии требуют снизить напряжённость в отношениях с РФ, однако администрация действующего лидера США Джо Байдена игнорирует такие призывы.
Эксперт также отметил, что в начале 2023 года после формирования американского конгресса 118-го созыва станет известно, будет ли ограничена военная помощь Украине.
"Сегодня республиканцы больше озабочены фактором Китая. Они считают, что напряжённые отношения с РФ отвлекают США от главного приоритета — сдерживания КНР. Вот это главная мысль с точки зрения того, почему они хотят улучшить связи с Россией. Республиканцы просто желают немного изменить приоритеты и повысить роль Китая как главного геополитического противника", — считает Васильев.
Он также добавил, что республиканцы опасаются усиления позиций КНР на мировой арене.
Комментируя информацию об усталости Запада от украинского кризиса, эксперт подчеркнул: пессимистические настроения в США и других странах, безусловно, начали появляться.
Ранее в издании The Hill появился материал, в котором утверждается, что демократы и республиканцы в США всё чаще стали делать выбор в пользу поддержки РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.