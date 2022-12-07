Die Press: НАТО столкнулось со сложностями из-за поддержки Украины

На Западе не ожидали, что боевые действия на Украине будут идти с такой интенсивностью.

Как пишет издание Die Press, ВСУ ежедневно используют на линии соприкосновения 2000-4000 снарядов, и оружейные запасы НАТО почти на исходе.

В Альянсе понимают, что пополнить нехватку боеприпасов быстро не получится из-за антироссийских санкций, из-за которых производителям приходится подбирать альтернативные источники сырья.

"На пополнение арсеналов уйдет от 10 до 15 лет. Уже сегодня украинцы стреляют реже, чем могут, поскольку боеприпасы у них на исходе", — отметили авторы.

Западным политикам не нравится такое положение вещей, и никто из них до сих пор не решился ответить на главный вопрос: сколько ещё будут продолжаться поставки оружия Украине в ущерб своей собственной обороноспособности?

"В случае войны Германии хватит боеприпасов всего на два дня. А немецкие политики только и делают, что сваливают друг на друга вину за такое положение дел", — заключили обозреватели.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.