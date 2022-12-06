Евросоюз и Великобритания с начала 2022 года увеличили на 21% объём поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России по сравнению с 2021 годом, сообщает издание Handelsblatt.
На фоне эмбарго на поставки российской нефти ЕС увеличил импорт СПГ из РФ до нового максимума.
"По сравнению с предыдущим годом ЕС, включая Великобританию, закупил у России почти на 21% больше СПГ", — отмечается в материале.
По словам газового эксперта Андреаса Шредера из компании Icis, которая занимается исследованием рынка "голубого топлива", на сегодняшний день Россия удовлетворяет потребности Евросоюза в СПГ на 13%. При этом этот объём продолжает неуклонно расти. Эксперт считает, что Германия тоже покупает часть российского СПГ.
Российский сжиженный газ дорого обходится странам ЕС: с начала года Россия получила за его поставки 27 миллиардов евро, сообщается в статье. При этом обычный газ Москва не продаёт Европе уже несколько месяцев.
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