Российский сжиженный природный газ (СПГ) везут в Норвегию, которая стала в этом году крупнейшим поставщиком газа в Европе. Об этом пишет портал EADaily.
Сообщается, что груз — около 9 млн кубометров газа в виде СПГ — будет доставлен 2 декабря на терминал в порту Фредрикстад. Подробнее читайте в материале на сайте издания.
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