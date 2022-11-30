В Норвегию везут российский сжиженный природный газ

Российский сжиженный природный газ (СПГ) везут в Норвегию, которая стала в этом году крупнейшим поставщиком газа в Европе. Об этом пишет портал EADaily.

Сообщается, что груз — около 9 млн кубометров газа в виде СПГ — будет доставлен 2 декабря на терминал в порту Фредрикстад. Подробнее читайте в материале на сайте издания.

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