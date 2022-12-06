Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на въезде в Славянск. Он поздравил ВСУ с праздником и в очередной раз пообещал "вернуть" Донецк, Луганск и Крым.
Также украинский лидер выразил уверенность, что когда-нибудь день Вооружённых сил Украины будет отмечаться на Майдане в Киеве.
"Путь к площади Независимости лежит через освобождённый Донецк, Луганск, Крым", — сказал Зеленский.
Несмотря на подобные неоднократные заявления президента, с начала спецоперации Украина потеряла значительную часть Херсонской и Запорожской областей, а также утратила контроль над территориями в ДНР и ЛНР.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.