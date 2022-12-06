Зеленский снова дал украинцам обещание "вернуть" Донбасс и Крым

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на въезде в Славянск. Он поздравил ВСУ с праздником и в очередной раз пообещал "вернуть" Донецк, Луганск и Крым.

Также украинский лидер выразил уверенность, что когда-нибудь день Вооружённых сил Украины будет отмечаться на Майдане в Киеве.

"Путь к площади Независимости лежит через освобождённый Донецк, Луганск, Крым", — сказал Зеленский.

Несмотря на подобные неоднократные заявления президента, с начала спецоперации Украина потеряла значительную часть Херсонской и Запорожской областей, а также утратила контроль над территориями в ДНР и ЛНР.