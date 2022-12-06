Читатели Le Figaro о видео с Путиным в Крыму: "Зеленский, наверное, съел рубаху"

Власти РФ умудрились за очень короткий срок восстановить огромный Крымский мост. Об этом заявили читатели французского издания Le Figaro.

Комментируя видеозапись с президентом РФ Владимиром Путиным на мосту, они отметили, что Европа своими санкциями никак не навредила Москве, ведь у России есть средства на быстрый ремонт важных объектов.

Один из пользователей подчеркнул: российский лидер продолжает "рулить" во всех смыслах. С его мнением согласились и другие читатели. Они пошутили, что президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский, скорее всего, пришли в шок, увидев видеоролик с Путиным, посетившим полуостров.

"Зеленский, наверное, съел рубаху, когда смотрел видео по телевизору", — написал житель Франции.

Другие читатели добавили, что Путину удалось "переиграть" западных и украинских политиков. Киевский режим, опираясь на поддержку Запада, может проиграть в конфликте, заключили подписчики газеты.

5 декабря Путин вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным проехал на автомобиле по восстановленному Крымскому мосту, который был повреждён 8 октября в результате теракта.

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