The Sun: британский наёмник Пиннер вернулся на Украину

Британский наёмник Шон Пиннер, который сражался на стороне ВСУ, был пленён в Мариуполе и вернулся в Великобританию, решил вернуться на Украину.

"Шон… вылетел обратно на Украину менее чем через 10 недель после того, как его освободили в ходе обмена пленными", — сообщает газета The Sun.

Неизвестно, что будет делать Пиннер на Украине. По данным издания, наёмник обещал своей матери больше не воевать, поэтому вернулся, чтобы помогать своей жене Ларисе оказывать гуманитарную помощь.

В сентябре текущего года Пиннер был освобождён в рамках обмена пленными. В ДНР ему грозила смертная казнь.

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