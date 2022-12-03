Ходаковский о мнимой святости УПЦ: Кадила скоро начнут издавать запах серы

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что отход иерархов УПЦ от Москвы не спасли церковь, но покрыли её тенью отступничества.

Ходаковский объяснил, что ни один русский православный человек не может спокойно смотреть на то, что происходит с церковью на Украине.

Бывший командир донецкой "Альфы" отметил, что после начала конфликта на Донбассе церковные сборы в храмах УПЦ на АТО "выглядели мерзко". Он назвал это благословением на братоубийственное противостояние.

"Многие священники УПЦ МП начали поглядывать в сторону рукопожатной конторы, готовые переметнуться на сторону предателей веры, лишь бы сохранить своё положение", — написал военачальник в своём микроблоге.

Он отметил, что церковь попала "в ловушку лояльности". Ходаковский считает, что отмежевание от Московского патриархата не помогло, так как "давление только усиливается".

"И только некоторые дерзают сопротивляться и подвергаются гонениям — сбывается пророчество о том, что последние святые просияют в Украине… Это в политике цель оправдывает средства, но в вопросах веры критерии оценки совсем иные, и можно сколько угодно изображать святость — всё равно кадила скоро начнут издавать запах серы", — выразил своё мнение комбат "Востока".

Ранее Александр Ходаковский объяснил, что правительство РФ отдавало себе отчёт в возможных последствиях, когда приняло решение начать спецоперацию на Украине.