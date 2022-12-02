В посольства Украины в шести странах ЕС прислали окровавленные пакеты

В украинские посольства, находящиеся в шести разных странах ЕС, были присланы окровавленные пакеты, в которых были обнаружены глаза животных. Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"После теракта в Испании в дипмиссии в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты с глазами животных. Они пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом", — рассказал Николенко.

По словам спикера украинского МИД, в данный момент его ведомство пытается понять, с какой целью в дипмиссии шлют такого рода посылки.

В рамках этой "кампании" посольство Украины в США получило "критическую статью о Киеве", также неизвестные положили письмо у входа в квартиру украинского посла в Ватикане.

По мнению украинского МИД, идёт запугивание дипломатов Незалежной, в связи с чем Киев потребовал защитить свои представительства настолько, насколько это возможно.

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