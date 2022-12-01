Кулеба: в украинские посольства в других странах пришли письма с угрозами

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинскими посольствами, находящимися за границей, были получены письма с угрозами.

"Произошли и другие тревожные события, связанные не со взрывчаткой, а с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз", — рассказал Кулеба, которого цитирует Укринформ.

В издании не стали уточнять, в какие именно страны были направлены письма с угрозами. Кулеба лишь отметил, что такого рода инциденты произошли 30 ноября и 1 декабря, и на основании них МИД Украины готовит официальное заявление.

Ранее стало известно об отправке шести посылок со взрывчаткой, которые были направлены посольству Украины в Мадриде, на авиабазу Торрехон-де-Ардос, Министерству обороны Испании, в оружейную компанию Instalaza, премьеру Испании Педро Санчесу и посольству США в Мадриде.