По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинскими посольствами, находящимися за границей, были получены письма с угрозами.
"Произошли и другие тревожные события, связанные не со взрывчаткой, а с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз", — рассказал Кулеба, которого цитирует Укринформ.
В издании не стали уточнять, в какие именно страны были направлены письма с угрозами. Кулеба лишь отметил, что такого рода инциденты произошли 30 ноября и 1 декабря, и на основании них МИД Украины готовит официальное заявление.
Ранее стало известно об отправке шести посылок со взрывчаткой, которые были направлены посольству Украины в Мадриде, на авиабазу Торрехон-де-Ардос, Министерству обороны Испании, в оружейную компанию Instalaza, премьеру Испании Педро Санчесу и посольству США в Мадриде.
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