Камкин: Шольц не уточнил, каким видит диалог Европы с Россией

Отношения России и Европы, безусловно, рано или поздно придут к какой-то новой нормальности. Однако как представляет себе это Шольц, он не уточнил. Так прокомментировал Pravda.Ru слова канцлера Германии о том, что необходимо вернуться к мирному порядку с Россией, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова, германист Александр Камкин.

"Как видит Шольц эту нормальность: либо возврат к диалогу в нынешних условиях примерно о достижении статуса-кво, либо, как надеются американские партнёры, это смена политического курса и политической элиты в России, и только после этого Запад будет готов вести переговоры с Россией, вот этого он не конкретизировал", — отметил эксперт.

Он добавил, что это самое важное. И нужно понимать вообще, как на Западе видят будущее диалога России и Европы.

"Россия не прерывает полностью связующую нить с европейскими столицами. И неоднократно наше политическое руководство и бизнес-сообщество подчёркивали, что мы всё-таки ждём поворота европейцев на позитивный диалог. Но пока что, к сожалению, в нынешних условиях это маловероятно", — заключил собеседник издания.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией.