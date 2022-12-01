Активистки из движения "Катюша" РФ отправили Гросси таблицу для проверки зрения

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организации сложно определить, кто обстреливает ЗАЭС. После этого члены женского движения "Катюша" РФ отправили ему оптометрическую таблицу, позволяющую диагностировать нарушения зрения, сообщает EADaily.

Пресс-секретарь движения Екатерина Образцова считает, что не увидеть, кто стреляет по объекту, просто невозможно. Ведь с марта ВСУ обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

"Именно поэтому мы решили подарить господину Гросси оптометрическую таблицу для диагностики зрения. Чтобы тот наконец-то смог разобраться с внезапно поразившей всё МАГАТЭ близорукостью. В качестве бонуса положили в посылку очки с большими диоптриями", — сказала она.

Активистка "Катюши" Валентина Бельченко пожелала подарить членам МАГАТЭ направления на приём к хорошему окулисту.