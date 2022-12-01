Глава Минэкономики ФРГ Хабек лично разрешил ВСУ стрелять в бойцов ВС РФ

По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, он собственноручно поставил свою подпись на документе, который даёт разрешение украинским военным стрелять в российских солдат из немецкого оружия.

При этом Хабек уверенно заявил, что без поставок оружия Украине обойтись невозможно, и лично он в этом "ни на секунду не сомневается".

Своим мнением по этому вопросу Хабек поделился с изданием Stern.

"И все же нельзя легкомысленно аплодировать этому, когда понимаешь, что немалое количество из 300 тысяч русских новобранцев будет ранено или погибнет — в том числе от оружия, которое мы послали. Это я. На разрешении стоит моя подпись", — сказал Хабек.

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