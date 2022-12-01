Во Львове можно пройти ДНК-тест на "чистокровность" и отсутствие "гена москалей"

Клиника западноукраинского города Львова предлагает новую услугу — ДНК-тест на отсутствие русских генов.

Как гласит объявление, сфотографированное местным жителем, медицинское учреждение по результатам анализа выписывает справку, что "гены москалей" не обнаружены, и пациент является "чистокровным украинцем".

Что любопытно, анализ на "чистокровность" является самой дорогой услугой из предлагаемых ДНК-тестов. Желающему придётся отдать 6,5 тысячи гривен, то есть более 10 тысяч рублей.

Ранее возмущенный житель Киева записал видеоролик, в котором рассказал, что украинские "патриоты" скупили все бензиновые генераторы в Польше, чтобы затем продавать их киевлянам с трехкратной наценкой.