Житель Киева опубликовал в соцсетях ролик, в котором возмущается ценами на бензиновые генераторы в Киеве. По его словам, перекупщики зарабатывают на них около 300%.
Автор видео рассказал, что в украинской столице продолжаются веерные отключения света, но сейчас ситуация осложнилась похолоданием. Индивидуальное отопление во многих домах Киева не работает без электричества, а потому резко возрос спрос на генераторы.
Мужчина пояснил, что необходимое оборудование в Польше стоит 150-200 долларов США, но после того, как оно пересекает границу Украины, цена возрастает до 500-600 долларов и выше.
"Это (перепродают. — Прим. ред.) те самые "патриоты", которые разговаривают только на украинском языке", — отметил возмущенный киевлянин, не выбирая выражений.
Он также уточнил, что украинские спекулянты скупили все генераторы в Польше, не оставив жителям Киева возможности сэкономить.
Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон намерен тренировать больше боевиков ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.