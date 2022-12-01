Украинские "патриоты" скупили все генераторы и втридорога продают их киевлянам

Житель Киева опубликовал в соцсетях ролик, в котором возмущается ценами на бензиновые генераторы в Киеве. По его словам, перекупщики зарабатывают на них около 300%.

Автор видео рассказал, что в украинской столице продолжаются веерные отключения света, но сейчас ситуация осложнилась похолоданием. Индивидуальное отопление во многих домах Киева не работает без электричества, а потому резко возрос спрос на генераторы.

Мужчина пояснил, что необходимое оборудование в Польше стоит 150-200 долларов США, но после того, как оно пересекает границу Украины, цена возрастает до 500-600 долларов и выше.

"Это (перепродают. — Прим. ред.) те самые "патриоты", которые разговаривают только на украинском языке", — отметил возмущенный киевлянин, не выбирая выражений.

Он также уточнил, что украинские спекулянты скупили все генераторы в Польше, не оставив жителям Киева возможности сэкономить.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон намерен тренировать больше боевиков ВСУ.