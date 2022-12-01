Atlantico: ЕС потеряет убитыми из-за холода больше, чем Украина на поле боя

Если энергокризис в ЕС не удастся стабилизировать, с наступлением серьёзных холодов Европа потеряет больше граждан, чем Украина на поле боя, заявили французские аналитики. По словам доктора философских наук Дриё Годфриди, эта зима для европейцев несёт "смерть".

Как подчеркнул Годфриди, европейцы привыкли к "изобилию" энергоресурсов и не готовы терпеть холод. При этом профессор считает, что виновата в потерях будет не Россия.

"Это последствие бредовой "экологической" энергетической политики, — заявил Годфриди в интервью Atlantico. — Количество избыточных смертей к среднему показателю 2015-2019 годов составит 147 тысяч. Если зима выдастся суровой, их число может возрасти до 185 тысяч".

По его словам, даже при "раскладе", если зима в европейских странах выдастся тёплой и мягкой, смертей не избежать. Число погибших может превысить потери Украины в ходе спецоперации.