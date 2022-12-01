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Atlantico: ЕС потеряет убитыми из-за холода больше, чем Украина на поле боя

Мир

Если энергокризис в ЕС не удастся стабилизировать, с наступлением серьёзных холодов Европа потеряет больше граждан, чем Украина на поле боя, заявили французские аналитики. По словам доктора философских наук Дриё Годфриди, эта зима для европейцев несёт "смерть".

Atlantico: ЕС потеряет убитыми из-за холода больше, чем Украина на поле боя

Как подчеркнул Годфриди, европейцы привыкли к "изобилию" энергоресурсов и не готовы терпеть холод. При этом профессор считает, что виновата в потерях будет не Россия.

"Это последствие бредовой "экологической" энергетической политики, — заявил Годфриди в интервью Atlantico. — Количество избыточных смертей к среднему показателю 2015-2019 годов составит 147 тысяч. Если зима выдастся суровой, их число может возрасти до 185 тысяч".

По его словам, даже при "раскладе", если зима в европейских странах выдастся тёплой и мягкой, смертей не избежать. Число погибших может превысить потери Украины в ходе спецоперации.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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