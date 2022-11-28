"Газпром" не стал снижать подачу газа на станцию "Суджа" для транзита в Молдавию

"Газпром" решил не снижать подачу голубого топлива на газоизмерительную станцию "Суджа" для последующего транзита в Молдавию, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Молдовагаз" устранил нарушение по оплате текущих поставок газа из РФ в ноябре.

"Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей из Молдавии, в "Газпроме" получены", — прокомментировали в компании.

Кроме того, представители "Газпрома" подчеркнули: молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства по оплате голубого топлива из России. Если такие факты будут снова зарегистрированы, то поставки газа в Молдавию сократятся или полностью остановятся, пояснили в пресс-службе организации.

Ранее в "Газпроме" заявили, что часть российского топлива, предназначенная для жителей Молдавии, остаётся на Украине. Компания пригрозила сократить поставки газа из-за его оседания в другой стране и игнорирования условий контракта.