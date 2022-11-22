"Газпром" пригрозил снизить поставки газа в Молдавию из-за Украины

Представители "Газпрома" сообщили, что часть российского газа, предназначенная для Молдавии, остаётся на Украине. Из-за этого поставки могут быть сокращены, сообщает EADaily.

""Газпром" фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз"", — сообщает "Газпром"

Сообщается, что объём газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для поставки в Молдову транзитом через Украину, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой.

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков ранее объяснил, что через Украину проходит примерно 42-43 миллионов кубов в сутки.