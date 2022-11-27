Эксперт: слова об "ужасном начале зимы на Украине" в НАТО адресовали жителям ЕС

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщившего об "ужасном начале зимы на Украине".

Ермаков предложил расценивать это заявление как обращение непосредственно к аудитории НАТОвских государств, которой придётся ещё туже "затянуть пояса" и настроиться на ещё более тяжёлое время впереди, связанное с продолжением поддержки Украины.

"Европейцы будут нести дополнительные расходы фактически на помощь Украине, то есть фактически НАТО будет продолжать свое так называемое опосредованное, как они считают, участие в конфликте. Здесь уже понятно, что это будет дополнительное бремя для государств — стран-членов Альянса, которые будут вынуждены оплачивать дополнительные расходы на военные нужды, в том числе и на так называемые многочисленные фонды помощи Украине", — объяснил эксперт.

Политолог добавил, что сейчас Западом активно раздувается тема, что Россия — это неоимперское государство, что она, якобы, бросает некий вызов авторитетной западной системе, якобы, "продвинутому Западу" с его демократическими ценностями, идеалами. И то, что этот вызов носит такой принципиальный идеологический характер, в известной степени является очень серьезным, потому что подвергает риску вообще выживание западной системы.

Поэтому западные обыватели должны понимать, ради какой "высокой" цели им, собственно, придётся страдать.

"Поэтому западный обыватель, европейский обыватель, прежде всего, должен смириться с тем, что у него будет впереди тяжелое время и ему придется нести дополнительные расходы. И, соответственно, социально-экономическая ситуация в европейских государствах будет значительно ухудшаться. Особенно это будет заметно в предстоящий зимний период", — добавил Ермаков.

Ранее генсек НАТО констатировал "ужасное начало зимы" на Украине, имея в виду, что из-за обстрелов энергообъектов украинцам приходится находиться в холодное время года без света, тепла, воды.