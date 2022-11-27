Киев с приходом темноты похож на кадры из фильма про апокалипсис, заявил побывавший в украинской столице американский журналист Джейми Деттмер.
По его словам, электричество есть лишь в нескольких квартирах на весь города, где есть генераторы.
"Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят единственные пятна света", — пишет автор Politico.
Кроме того, есть большие перебои с водой. По словам обозревателя, украинцы наполняют ванны и различные тары, чтобы и приготовить еду, и использовать в целях гигиены.
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