Западные политики не вправе критиковать действия России на Украине, заявил американский историк Ноам Хомский. По словам эксперта, Вашингтону, Лондону и Парижу стоит "посмотреть на себя".
Как подчеркнул эксперт, именно западные политики устроили "ад" в Ираке и Ливии.
"Не забывайте, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Великобритания участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака", — заявил историк в интервью Mundo.
Кроме того, историк подчеркнул, что под эгидой трёх "демократических" стран были разрушены ряд государств. Но никто не высказал недовольство в адрес:
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Запад требует от ВСУ генерального сражения.