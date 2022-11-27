Американский историк Хомский: Запад не вправе критиковать РФ за Украину

Западные политики не вправе критиковать действия России на Украине, заявил американский историк Ноам Хомский. По словам эксперта, Вашингтону, Лондону и Парижу стоит "посмотреть на себя".

Как подчеркнул эксперт, именно западные политики устроили "ад" в Ираке и Ливии.

"Не забывайте, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Великобритания участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака", — заявил историк в интервью Mundo.

Кроме того, историк подчеркнул, что под эгидой трёх "демократических" стран были разрушены ряд государств. Но никто не высказал недовольство в адрес:

Великобритании,

Франции,

США.