Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Военкор Тарас Деркач сообщил о невиданном уровне "стукачества" в Херсоне
Арахамия заявил, что Украину ждут новые ракетные удары ВС РФ на следующей неделе
Myśl Polska: 250 беженцев с Украины отказались выезжать из польского отеля
TNI: однобокую позицию США по Украине усугубило невнимание к интересам Москвы
TAC: США дали Зеленскому слишком много свободы, поставив под угрозу весь мир
Марков о смерти главы МИД Белоруссии Макее: Канал связи с Западом исчез
Kayhan: Абади заявил, что Украина не сможет победить в СВО даже с помощью НАТО
В ЛНР танкисты ВС РФ выжили в подбитом танке во время СВО и продолжили службу
Страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ

Американский историк Хомский: Запад не вправе критиковать РФ за Украину

Мир

Западные политики не вправе критиковать действия России на Украине, заявил американский историк Ноам Хомский. По словам эксперта, Вашингтону, Лондону и Парижу стоит "посмотреть на себя".

Как подчеркнул эксперт, именно западные политики устроили "ад" в Ираке и Ливии.

"Не забывайте, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Великобритания участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака", — заявил историк в интервью Mundo.

Кроме того, историк подчеркнул, что под эгидой трёх "демократических" стран были разрушены ряд государств. Но никто не высказал недовольство в адрес:

  • Великобритании,
  • Франции,
  • США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ

Запад требует от ВСУ генерального сражения.

Страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ
Под Артёмовском ВС РФ ликвидировали украинского боевика Сидорко по кличке Sunset
Под Артёмовском ВС РФ ликвидировали украинского боевика Сидорко по кличке Sunset
Молчание Минска о причинах смерти Макея породило массу конспирологии
Генштаб ВСУ: русская армия ведёт наступление в районе Артёмовска и Авдеевки
Знак зодиака 27 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Чёрная пятница от российских ВКС на Украине Ольга Лебедева Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы Сергей Лебедев
РВ: спецназ группировки "О" ВС РФ рассказал поучительную "сказку" для ВСУ
RI: Генерал Суровикин всё делает правильно — Киев продержится от силы до весны
Прилепин о словах Путина про ошибку Донбасса: "Задним числом мы все тут умны"
Прилепин о словах Путина про ошибку Донбасса: "Задним числом мы все тут умны"
Последние материалы
Американский историк Хомский: Запад не вправе критиковать РФ за Украину
Военкор Тарас Деркач сообщил о невиданном уровне "стукачества" в Херсоне
Арахамия заявил, что Украину ждут новые ракетные удары ВС РФ на следующей неделе
Myśl Polska: 250 беженцев с Украины отказались выезжать из польского отеля
TNI: однобокую позицию США по Украине усугубило невнимание к интересам Москвы
TAC: США дали Зеленскому слишком много свободы, поставив под угрозу весь мир
Марков о смерти главы МИД Белоруссии Макее: Канал связи с Западом исчез
Знак зодиака 27 ноября: знаменитые Стрельцы
Kayhan: Абади заявил, что Украина не сможет победить в СВО даже с помощью НАТО
В ЛНР танкисты ВС РФ выжили в подбитом танке во время СВО и продолжили службу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников