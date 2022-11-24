Немцы похвалили "Москвич" и заявили о бесполезности санкций против автопрома РФ

Россия возобновила производство автомобилей "Москвич" и начала серийный выпуск кроссовера "Москвич-3". Читатели немецкой газеты Spiegel встретили эту новость одобрительными комментариями и заявили о неэффективности санкций против РФ.

По словам пользователя MrEchoBravo, антироссийские санкции не разрушили экономику России, а лишь укрепили её, и выпуск нового отечественного автомобиля — яркий тому пример. Комментатор отметил, что сейчас ситуация в РФ лучше, чем в Германии, где наблюдается дефицит энергоносителей и высокий уровень инфляции.

Юзер с ником Nochklarimkopf рассказал, как долгие годы ездил на советском "Москвиче" и похвалил машину за надёжность.

"Это — неубиваемая, прочная машина, которая не подведет ни в жару, ни в холод, ни в снег, ни в дождь", — написал он.

По мнению Kaja, миллионы россиян обрадуются возрождению культового автомобиля.