Собчак о признании США РФ страной-спонсором терроризма: Тяжёлые последствия

Ксения Собчак объяснила, что резолюция Европарламента о признании России страной-спонсором терроризма не влечёт за собой юридических последствий. Хуже будет, если к решению присоединится США.

Журналистка отметила, что представительный орган ЕС обвиняет Россию в разрушении гражданской инфраструктуры Украины, нарушениях международного и гуманитарного права.

"Надо понимать, что "террористическое государство" и "террористическим режим", согласно международному праву, — это разные вещи. И эта резолюция носит рекомендательный характер и по сути не влечёт за собой юридических последствий", — написала Собчак в своём микроблоге.

Ксения напомнила, что Латвия, Литва, Эстония, Польша и Чехия ранее уже объявили РФ страной, поддерживающей терроризм.

"Вопрос признания России спонсором терроризма также обсуждается в США. Это будет иметь уже более тяжёлые последствия — заморозку активов РФ и новые санкции, включая визовые", — объяснила журналистка

Ранее члены ПАСЕ проголосовали за "ускорение" создания международного трибунала для расследования военных преступлений.