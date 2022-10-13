Подавляющее число членов парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступили за то, чтобы "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом".
ПАСЕ призвала членов Советы Европы признать Россию “террористическим государством”.
На заседании в Страсбурге члены ассамблеи ПАСЕ одобрили резолюцию по конфликту в Украине. 79 делегатов отдали свой голос за поправку, двое проголосовали против.
Резолюция содержит несколько пунктов:
Ранее в Раде предложили признать Белоруссию спонсором терроризма.
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