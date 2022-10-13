79 депутатов ПАСЕ проголосовали за признание РФ террористическим режимом

Подавляющее число членов парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступили за то, чтобы "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом".

ПАСЕ призвала членов Советы Европы признать Россию “террористическим государством”.

На заседании в Страсбурге члены ассамблеи ПАСЕ одобрили резолюцию по конфликту в Украине. 79 делегатов отдали свой голос за поправку, двое проголосовали против.

Резолюция содержит несколько пунктов:

признать российские партии, голосовавшие за нарушение суверенитета Украины, "организациями, способствующими терроризму";

ускорить создание международного трибунала по событиям в Украине;

осудить проведённые на украинских территориях референдумы.

Ранее в Раде предложили признать Белоруссию спонсором терроризма.