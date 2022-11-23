Установление верхнего предела цены для месячного фьючерса на российский газ — единственный способ спасти от краха европейскую экономику и избежать остановки производства, заявил Pravda.Ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Депутаты Еврокомиссии предложили установить "ценовой потолок" на газ из РФ в размере 2 700 долларов за тысячу кубометров. Специалист напомнил, что ещё в прошлом году "Газпром" продавал этот объём газа в Европу за 200 долларов, и цена вполне устраивала российскую госкорпорацию.
Европейские страны попросту озвучили максимальную стоимость, которую они ещё могут платить, предположил Демидов.
"Выше этого просто останавливается основное производство и отопление основной инфраструктуры", — пояснил он.
Эксперт также отметил, что озвученная стоимость позволит США продолжить получать сверхприбыли, поставляя сжиженный природный газ в Европу.
Ранее Евросоюз и Группа семи (G7) допустили введение "ценового потолка" и на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.