Аналитик Демидов: стоимость газа выше "потолка цен" экономика ЕС не выдержит

Установление верхнего предела цены для месячного фьючерса на российский газ — единственный способ спасти от краха европейскую экономику и избежать остановки производства, заявил Pravda.Ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Депутаты Еврокомиссии предложили установить "ценовой потолок" на газ из РФ в размере 2 700 долларов за тысячу кубометров. Специалист напомнил, что ещё в прошлом году "Газпром" продавал этот объём газа в Европу за 200 долларов, и цена вполне устраивала российскую госкорпорацию.

Европейские страны попросту озвучили максимальную стоимость, которую они ещё могут платить, предположил Демидов.

"Выше этого просто останавливается основное производство и отопление основной инфраструктуры", — пояснил он.

Эксперт также отметил, что озвученная стоимость позволит США продолжить получать сверхприбыли, поставляя сжиженный природный газ в Европу.

Ранее Евросоюз и Группа семи (G7) допустили введение "ценового потолка" и на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель.