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Поляки раскритиковали президента Дуду за реакцию на назначение Мельника

Мир

Публикация польского издания на комментарий президента страны Анджея Дуды по поводу назначения скандального дипломата Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины вызвала активный отклик читателей.

Поляки раскритиковали президента Дуду за реакцию на назначение Мельника

Один из комментаторов wPolityce заявил, что украинцы плюнули в лицо полякам и призвал Дуду взвешивать свои слова.

Второй высказался ещё резче. Он предложил президенту переезжать на Украину, так "там его родина и друг Зеленский", а Польшу оставить в покое.

Третий пользователь назвал Дуду обычным трусом, у которого есть мужество, чтобы плевать полякам в лицо, не реагируя на назначение националиста Мельника.

"Печально видеть, как низко пал президент Дуда, оказалось, что это худший президент после 1989 года", — высказался четвёртый читатель.

Ранее Дуда назвал "суверенным решением украинской власти" назначение Мельника на должность, отметив, что Варшава не заявляла Киеву какой-либо протест по этому поводу.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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