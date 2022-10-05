Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос размещения в стране американского ядерного оружия является открытой темой.
Он считает, что отсутствие в Польше ядерного оружия — это проблема. Однако, по его мнению, ничто не указывает на то, что в ближайшее время оно будет в распоряжении.
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