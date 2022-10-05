Президент Польши Дуда: размещение ядерного оружия США — открытая тема

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос размещения в стране американского ядерного оружия является открытой темой.

Он считает, что отсутствие в Польше ядерного оружия — это проблема. Однако, по его мнению, ничто не указывает на то, что в ближайшее время оно будет в распоряжении.