Глава НС ДНР Бидевка: Европа молча одобряет нацисткие методы Киева

Спикер Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка высказался по поводу расстрела украинскими военнослужащими безоружных бойцов ВС РФ, сдавшихся в плен в Макеевке.

Бидевка подчеркнул, что Народный совет ДНР одобряет принятия Госдумой заявления по поводу казни военных ВС РФ, в котором она призвала страны мира осудить вопиющие преступления Киева, который уверен в своей безнаказанности.

Спикер Народного совета ДНР напомнил, что киевский режим упивается своей ненавистью и безнаказанностью, совершая военные преступления, которые выдаются за "рядовые эпизоды хроники борьбы за Украину".

"Европа брезгливо закрывает глаза на действия Украины, но молча одобряет ее методы, то и дело подбрасывая дров в костер нацистской животной ненависти", — написал Бидевка в своём Telegram-канале.

Ранее Госдума РФ обратилась с заявлением к парламентам всех стран мира, в котором попросила подвергнуть осуждения зверства украинских нацистов и заставить понести наказание причастных к убийствам российских военных.