МК: убийц военнопленных ВС РФ покарают без разрешения США

Накануне американская газета New York Times провела анализ видеозаписей с расстрелом безоружных военных РФ в Макеевке, приводя мнение доктора Рохини Хаара, считающего, что речь идёт о военном преступлении ВСУ. На эту тему порассуждал обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

"Американская газета New York Times подтвердила подлинность видеозаписи с места расстрела российских военнопленных в Макеевке, — радуются в России. Гюльчатай вот тоже радовалась: "Господин назначил меня любимой женой", — начинает он свою статью.

По мнению журналиста, подобные статьи в американской прессе ровном счётом ничего не значат. В конце марта-начале апреля точно также New York Times признала факт расправы ВСУ над сдавшимися русскими военными у деревни к западу от Киева. Однако моральная поддержка Западом Украины от этого не убавилась, напоминает Попов.

Тогда преступники были уничтожены. Так же будет и сейчас, считает автор публикации. Об этом уже заявили Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров, а Минобороны сообщило, что "отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придётся за всех и за каждого замученного и убитого пленного".

"У меня лично нет ни секунды сомнений, что скоро или нет, но мы услышим: "Мы их нашли и покарали". Как это будет — вздёрнут ли их на придорожной осине или накроют миномётным огнём — не так уж важно", — резюмирует Попов, подчёркивая, что мнение New York Times для России ничего не значит.