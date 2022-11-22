Sabah: Запад перестал поощрять фантазии Киева вернуть бывшие территории Украины

Многие западные страны перестали поддерживать планы украинского президента Владимира Зеленского по возвращению бывших территорий государства под контроль киевского режима, пишет Sabah.

По словам обозревателя турецкого издания Берджана Тутара, европейцам приходится нелегко из-за обратного эффекта антироссийских санкций, поэтому они заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании конфликта.

"ФРГ, Франция, Испания и Италия, где энергокризис усугубляется, перестали поощрять фантазии Зеленского", — указал журналист.

При этом он добавил, что власти Эстонии, Латвии и Литвы по-прежнему жаждут продолжения противостояния. Руководители этих стран будут рады, если конфликт превратится в столкновение НАТО и России, считает Тутар.

Обозреватель также подчеркнул: даже Варшава, которая привыкла занимать антироссийскую позицию, демонстрирует гибкость в сложной внешнеполитической ситуации.

Ранее военачальник НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс не готов к гипотетическому конфликту с РФ из-за проблем с инфраструктурой военного блока.